Newey alucina con Max Verstappen: "Su capacidad de manejar la presión..."

El nuevo ingeniero jefe de Aston Martin habla de cómo es trabajar con un Max que acumula cuatro mundiales consecutivos de la F1.

Max Verstappen es, de largo, el mejor piloto de la parrilla. Es cuatro veces campeón de la Fórmula 1 de manera consecutiva. Y va a por el quinto. Y eso que su Red Bull no ha sido ni de lejos el coche más competitivo de la parrilla. El McLaren ha sido muy superior, pero el viento ha cambiado.

El neerlandés tiene serias opciones de asaltar el campeonato. Y Adrian Newey, quien fuera ingeniero de Red Bull, confía al 100% en él.

Así lo dice en el podcast de James Allen: "Max es ahora mismo absolutamente excepcional. No ha tenido una infancia fácil, creo que no es ningún secreto, pero su madurez es asombrosa".

"Su capacidad para manejar la presión, para absorberla, parece tener esa habilidad de que, pase lo que pase en su vida, cuando se pone el casco y se sube al coche, se olvida de todo y simplemente sale a correr, lo cual es realmente impresionante en un deportista, en mi opinión", apunta Newey.

Max ha demostrado ser un animal competitivo. En las luchas de tú a tú y también en general en los mundiales.

Está a 36 puntos de Lando Norris y a 35 de Oscar Piastri. Y todavía queda mucho. Y si alguien es capaz de ganar este mundial con un coche que ha sido inferior ese es Max Verstappen.