Los jugadores del Barça vuelven a entrenar en el Camp Nou mientras los obreros denuncian irregularidades

El Camp Nou ha reabierto sus puertas tras años cerrado, coincidiendo con denuncias sobre las condiciones laborales impuestas por la empresa constructora encargada de las renovaciones. Según Carlos del Barrio Quesada, secretario de Acción Sindical, los trabajadores han sufrido jornadas de 12 horas diarias, siete días a la semana, durante más de un año. Las inspecciones han revelado irregularidades en siete de cada diez casos, acumulando multas de casi dos millones de euros. Además, se han detectado impagos y falta de seguridad laboral. Los trabajadores han realizado movilizaciones y el sindicato exige que el club asuma su responsabilidad como promotor de las obras.

Tras años sin estar abierto al público, el Camp Nou acoge el primer entrenamiento en sus renovadas instalaciones. Una situación que coincide con un momento en el que empezamos a conocer que la empresa constructora impuso algo así como la ley de la selva en las obras.

"En el campo del Barça se están haciendo jornadas de 12 horas, siete días a la semana, desde hace más de un año", denuncia Carlos del Barrio Quesada, secretario de Acción Sindical.

En total, acumulan casi dos millones de euros en multas, y siete de cada 10 inspecciones presentan alguna irregularidad. "Llevo 14 días trabajados y solo me han pagado 285 euros", explica un trabajador.

Según datos de la Generalitat, publicados por El Periódico, a parte de los excesos de jornada, salarios impagados y empleados sin documentación en regla, hay faltas en materia de seguridad laboral.

"Se está incumpliendo la normativa en materia básica de derecho laboral, no será menos en la de prevención de riesgos", asegura Carlos del Barrio.

Irregularidades detectadas en la gestión de la constructora turca responsable, con un gran entramado de empresas subcontratadas. "Nos echó a la calle diciendo que él no nos va a dar nada de dinero, nos amenazó", denuncia otro trabajador.

Desde el sindicato piden que se acredite esa situación y que el club asuma su responsabilidad como promotor de las obras. "Pedimos a la administración que forme parte de la solución", señala el secretario de Acción Sindical.

Una actuación que ha incluido movilizaciones frente al estadio por parte de los trabajadores, que están siendo asesorados por el sindicato.

