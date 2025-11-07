La reacción de Piastri ante un posible favoritismo de McLaren hacia Norris: "Ha habido algo distinto..."

El australiano ha respondido a los rumores que aseguran que la escudería está favoreciendo al británico con decisiones de equipo.

Oscar Piastri perdió el liderato del Mundial de Fórmula 1 el último gran premio celebrado en México. Lando Norris, compañero de equipo del australiano, cuajó un fin de semana perfecto consiguiendo la 'pole' y la victoria en la carrera del domingo.

Piastri llevaba varios meses encabezando la clasificación general de pilotos pero un inexplicable 'bajón' en las últimas carreras le hizo poner en bandeja el liderato a su compañero de equipo. Norris no perdonó y a falta de cuatro grandes premios por disputarse, ha pasado a ser el favorito por monoplaza y estado de forma.

Tras este cambio de dinámica, han surgido rumores que apuntan a que McLaren ha favorecido a Lando por encima de Piastri en ciertas decisiones de equipo. Sin embargo, el australiano no hace caso a esas teoría y se centra en volver a ganar lo antes posible: "No es cierto (que haya favoritismo). Todo tiene una explicación"

"No creo que nada haya cambiado necesariamente, pero sí que ha habido algo distinto en los dos últimos fines de semana en comparación con la mayoría de las carreras", ha asegurado Piastri en unas declaraciones recogidas por 'Autosport'.

La clasificación, en la previa del Gran Premio de Brasil, Norris está un punto por encima de Piastri, una ventaja casi anecdótica. Aún así, los 'papaya' no deben centrarse solo en ellos teniendo en cuenta que Max Verstappen les sigue a menos de cuarenta puntos de distancia.