Verstappen se ríe de las críticas de los pilotos al nuevo reglamento: "A veces puede ser una jungla"

El tetracampeón del mundo ha reaccionado de forma sarcástica ante los comentarios negativos del resto de pilotos de la parrilla sobre la gestión de energía y diferencia de velocidad.

La nueva Fórmula 1 parece que ya no convence a ninguno de los pilotos de la parrilla. Desde el comienzo del campeonato, figuras como Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz han cargado contra el reglamento debido a la gestión de energía y la dificultad para correr como antes.

Tal ha sido el enfado de los pilotos que Verstappen no ha dudado en atizar al 'Grand Prix' en numerosas ocasiones ante la defensa de otros corredores. Sin embargo, aquellos que habían respaldado la nueva normativa ya se han cansado de ella. "Bienvenidos a la F1 de 2026. A veces puede ser una jungla", respondió el neerlandés en la rueda de prensa posterior al GP de Bélgica, ante las quejas de George Russell y otros pilotos.

A su vez, el tetracampeón del mundo ha detallado cómo sufrió para competir en Spa. "Gasté demasiada energía de la curva 1 a la 2. Luego pasé por Eau Rouge, revisé el estado de la batería y pensé: ‘Bueno, esto va a ser complicado hasta Les Combes’. La diferencia de velocidad fue increíble", añadió Max, en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

En el caso de otros pilotos, hasta Kimi Antonelli, que lidera el Mundial de F1, se sorprendió por la diferencia de velocidad de cada coche. "Fue una locura. Para ser sincero, estaba muy confundido con lo que estaba pasando. Max me adelantó a toda velocidad antes de Eau Rouge, y luego vi que Charles casi se me ponía a la par, y pensé: ‘¿Qué demonios está pasando?’. No tenía ni idea", recordó el italiano.

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