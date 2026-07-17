Piastri se pronuncia sobre la posible llegada de Verstappen a McLaren: "Estoy muy cómodo donde estoy"

El piloto australiano ha querido responder a todos los rumores que rodean su figura recientemente, analizando también la situación del neerlandés y su relación con el equipo McLaren.

El posible trueque entre Max Verstappen y Oscar Piastri ha sido uno de los rumores que más ha agitado la Fórmula 1 en las últimas semanas. Ambos pilotos valorarían un cambio de aires y a falta de la segunda mitad de temporada 2026, el futuro del tetracampeón mundial continúa sin definirse.

Este fin de semana tiene lugar el Gran Premio de Bélgica, donde el australiano ha sido preguntado sobre su puesto en McLaren y si seguirá ocupándolo en 2027: "Sí, no sabía que había un punto de controversia, pero sí". Luego quiso pronunciarse sobre el ruido que ha habido en torno a su figura recientemente.

"Obviamente he visto y oído algo de eso. Para mí, estoy muy cómodo donde estoy y donde me siento, y, ya sabes, Zak (Brown) y Andrea (Stella) y todo el equipo han sido geniales durante todo esto, muy tranquilizadores, y yo he sido igual con ellos", aclaró Piastri en la rueda de prensa celebrada en Spa. También aprovechó para comentar la situación de Verstappen.

"Max tal vez no está en una buena posición en este momento o está explorando opciones. Fue lo mismo el año pasado con él y Mercedes. Así que no es nada nuevo, pero estoy muy contento con mi situación, con cómo están las cosas y cómo han ido", explicó el australiano. Unas palabras que parecen cerrar definitivamente la puerta de llegada al neerlandés a la escudería británica.

Para concluir el tema, Piastri aclaró que no tiene ningún problema en que se hayan dado negociaciones con el piloto de Red Bull: "Realmente no me preocupa mucho. Creo que es importante que la gente sepa cómo están las cosas, cómo está el mercado, y la información que se puede obtener es buena". Y finalmente cerró mandando un mensaje de unión con McLaren y compromiso con el equipo: "Confío en el equipo y en lo que me han dicho y en la confianza que tienen en mí, eso es todo lo que realmente me importa".

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