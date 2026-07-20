GP de Hungría de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y la carrera en directo

La parrilla de la F1 durante una salida esta temporada

Este domingo 26 de julio, los pilotos de la parrilla disputarán una de las últimas carreras previas al parón veraniego. A las 15:00 hora española comienza la carrera en Hungría.

Después de un agitado fin de semana de Fórmula 1 en Spa, el 'Grand Prix' regresa una vez más con el GP de Hungría, y con Kimi Antonelli más separado del resto de la parrilla en la clasificación. Los 22 pilotos de la competición acuden al Circuito de Hungaroring en busca de poder reducir distancias con el italiano.

El viernes 24 de julio, se realizarán los Entrenamientos Libres 1 a las 13:30 horas (hora española), seguidos de los Entrenamientos Libres 2 a las 17:00 para concluir la primera jornada en el trazado belga.

El sábado 25 se disputarán los Entrenamientos Libres 3 a las 12:30 hora española, previos a la clasificación al Gran Premio del domingo, que se realizará a las 16:00 horas. Esta vez, no habrá carrera sprint, al igual que en la última carrera.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 15:00 hora española el GP de Hungría. Una carrera de 70 vueltas, donde los pilotos pelearán en Hungaroring por el primer puesto, y apretar la clasificación para evitar que Kimi Antonelli aumente su ventaja.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Hungría disputado en el Circuito de Hungaroring, al igual que los entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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