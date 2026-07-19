Verstappen ensalza a Hadjar por su 'ayuda' en la quali de Spa: "Lo hizo de maravilla"

El neerlandés se rinde ante la maniobra de rebufo que realizó su compañero de equipo, lo que le permite salir en primera fila y atacar al Mercedes de Antonelli en la salida.

Max Verstappen saldrá 2º en el GP de Bélgica y de este resultado tiene buena parte de responsabilidad el brillante trabajo en equipo de Red Bull. Su compañero, Isack Hadjar, le otorgó un rebufo perfecto para auparle a la primera línea de parrilla en la carrera de este domingo.

"Isack me ayudó mucho en la Q3 con el rebufo en el último sector, por eso estoy aquí (2º), claro; de lo contrario, fácilmente podría haber acabado sexto", ha elogiado el tetracampeón del mundo a su compañero tras la sesión de clasificación.

El neerlandés ha ensalzado al joven francés por un rebufo que fue vital a la par de arriesgado: "Iba a fondo, ¡simplemente le habría empujado!. Pero lo hizo de maravilla; al principio pensé 'Dios mío, estamos demasiado cerca', pero luego, de hecho, salió bien hasta la última curva. Estuvo reñido, pero confié en él".

Bien es cierto que hubo un anterior intento frustrado en la Q3 y el piloto parisino explicó las razones de que no saliera satisfactoriamente a la primera: "Una vez que frenas al salir de la curva 14 para soltar potencia, el motor se confunde un poco porque has frenado sin motivo, y el software se desorienta".

"Así que en ese primer intento de la Q3 tenía demasiada potencia, por lo que me alejé de él", ha explicado Isack en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Definitivamente, acertar en el último intento otorga aún más valor al trabajo de equipo de la escudería austriaca.

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