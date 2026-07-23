Luis de la Fuente, sobre los golpes de Argentina a España al final del partido: "Es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir"

El entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles tras su triunfo en el Mundial ante Argentina.

Los detalles Entre las dificultades de este Mundial, el seleccionador ha enumerado los derivados por los desplazamientos o el clima, en una concentración que ha durado 52 días: "Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar".

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, criticó las reacciones de los jugadores de Argentina tras la final del Mundial, calificándolas de "intolerables e inadmisibles". Durante una entrevista con TVE, destacó el comportamiento deportivo de sus jugadores y señaló que la FIFA investigará los incidentes. De la Fuente expresó su emoción por el título, mencionando las dificultades del torneo, como los desplazamientos y el clima. Elogió a Rodrigo Hernández, Balón de Oro del Mundial, y a Lamine Yamal, destacando su potencial. De la Fuente aspira a seguir al mando para el Mundial 2030 y agradeció el apoyo de los aficionados.

El aclamadísimo entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, ha sido de lo más claro y ha expresado su opinión en cuanto a las reacciones de los jugadores de Argentina tras acabar la final del Mundial el pasado domingo, calificándolas de "intolerables e inadmisibles". Asimismo, ha valorado el comportamiento de "buenos deportistas" de sus pupilos.

Por su parte, el seleccionador, durante una entrevista este jueves con TVE, ha criticado la conducta de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la 'Albiceleste' tras la derrota por 1-0 en el MetLife de Nueva Jersey. Conducta que ha desatado un debate de lo más polémico entre expertos y aficionados, sobre todo en redes sociales.

Incidentes por los que, según ha podido saber EFE, la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizarlos. "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", ha sostenido.

Así, De la Fuente sigue aún sintiendo la "emoción" del título, de la cual tomará más "consciencia" conforme vayan pasando los días. Entre las dificultades de este Mundial, ha enumerado los derivados por los desplazamientos o el clima, en una concentración que se inició en Las Rozas (Madrid) y que ha durado 52 días: "Han sido 24.000 kilómetros, humedad, poco descanso...Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar. Esos fueron los grandes inconvenientes".

También ha hablado de Rodrigo Hernández, Balón de Oro de este Mundial, al que considera el "mejor del mundo en su posición" pese a salir de una importante lesión de rodilla. "Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición. Tenemos también a Martín Zubimendi, que probablemente sea el segundo mejor (...). Fue creciendo partido a partido. Le llegué a decir que estando al 50% es mejor que muchos jugadores", ha indicado. En esa línea, se ha mostrado "encantadísimo" con el rendimiento de Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español con tan solo 19 años, y asegura que esta Copa del Mundo será positiva para su futuro.

"Creo que va a ser un salto cualitativo en su formación. Ya es un futbolista de una dimensión fantástica pero tiene 19 años y debe seguir madurando. Este Mundial le ha servido para ese otro fútbol de sacrificio para el equipo, de ser solidario... Todos esos valores que él tiene, ponerlos al servicio del equipo. Lo ha hecho de forma natural. Eso le va a hacer ser mejor jugador en el futuro, seguro", narra.

Un "orgullo" continuar a los mandos de la Selección

De cara al futuro, ha reconocido que sería un "orgullo" continuar al frente para el Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos, aunque, por el momento, se centra en lo que llega a corto plazo. "Sería el orgullo más grande de un entrenador. Pero ahora soy muy cortoplacista. Estoy pensando en los partidos de septiembre y octubre. El próximo Mundial lo vemos lejísimos. Si se cumplen los plazos y los requisitos profesionales que pretendo conseguir, ¿por qué no?", dice.

Una de las anécdotas de este triunfo, son las promesas que realizaron los jugadores en caso de levantar la copa. El querido defensa Marc Cucurella, prometió tatuarse la cara del seleccionador: "Le he dicho que está loco. Pero el que hace una promesa la tiene que cumplir y él es un hombre de palabra", ha bromeado.

Por último, ha agradecido el apoyo de sus paisanos en Haro (La Rioja) y ha mandado un mensaje de agradecimiento por el apoyo a toda España. "Dar las gracias a todo el país por estar volcados con nosotros. Incluso en la distancia hemos sentido vuestro afecto. Es un orgullo grandísimo ser español. Gracias, España", ha sentenciado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido