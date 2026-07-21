Russell alcanza su límite y destapa la desigualdad en Mercedes: "Sólo pido el mismo coche que Kimi"

El piloto británico ha denunciado las diferencias de rendimiento entre su monoplaza y el de su compañero, a pesar de la negativa de Toto Wolff, el cual ha criticado a su corredor.

George Russell ha perdido su paciencia. El piloto británico no pudo terminar el GP de Bélgica debido a un leve choque con el Ferrari de Lewis Hamilton y un fallo en su unidad de potencia, el cual le obligó a abandonar la carrera durante las primeras vueltas.

Su desafortunado fin de semana culmina sin puntos para el británico, después de dos carreras consecutivas en el podio. De esta forma, el piloto pierde la oportunidad de pelear el liderato con su compañero de garaje, Kimi Antonelli, y, además, ha denunciado públicamente la desigualdad entre su monoplaza y el del italiano.

"¿Qué le pido a Mercedes? Solo quiero una cosa: tener el mismo coche que Kimi. No necesito nada más", declaró Russell, en declaraciones recogidas por 'Marca', en las que destapa las diferencias de potencial entre su coche y el que tiene Antonelli. Sin embargo, la respuesta por parte de Mercedes no tardó en llegar.

"La mitad del problema ha sido la unidad de potencia; la otra mitad es trabajo del piloto. George todavía tiene que encontrar dos décimas en algunas curvas y un lenguaje común con el coche", le respondió Toto Wolff a su piloto tras criticar la desigualdad en el equipo.

En el otro lado del garaje teutón, Antonelli ha vuelto a recuperar la sonrisa al llevarse un nuevo Gran Premio y aumentar su ventaja en la clasificación respecto a Russell y el resto de pilotos. "El grupo está compacto, pero veo a Kimi un paso por delante de todos los demás", añadió Wolff, reflejando la superioridad de su corredor.

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