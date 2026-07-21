Chantaje al equipo, un plan de Infantino o una obra de los masones: las teorías de la conspiración de Argentina para justificar su derrota ante España

Los detalles Presentadores de televisión y aficionados comparten teorías, a cada cual más estrafalaria, ante la imposibilidad de asumir que perdieron el Mundial.

La derrota de Argentina ante España en el Mundial ha desatado una serie de teorías conspirativas para justificar el resultado. Entre las especulaciones, se menciona que la FIFA favoreció a España para facilitar la reelección de Gianni Infantino, y que el FBI estaba preparado para detener al director de la Selección Argentina, Claudio Tapia, por presuntos negocios ilícitos en EEUU. Además, se sugiere que hubo presiones sobre los jugadores y sus familias para que Argentina no ganara, y se acusa a España de llegar a la final para ocultar un caso de dopaje. Incluso se apunta a la masonería como factor desestabilizador.

El mal perder de algunos argentinos en el Mundial no solo se vio en el campo. Lo último para justificar la derrota ante España son las teorías de la conspiración, que se han creado de todas las formas y colores: desde que el FBI iba a detener al presidente de la Federación Argentina de Fútbol hasta que la FIFA favoreció a España para allanar la reelección de Infantino.

"Ayer se vendió a la Selección porque pusimos la pancarta de las Malvinas", "a Argentina la voltearon porque hubo un acto de mostrar la bandera de las Malvinas", han reclamado algunos aficionados y presentadores.

Otros han justificado la derrota asegurando que fue porque el equipo estaba roto e inestable. Incluso han acusado a España de llegar a la final para esconder un caso de doping. "Un jugador francés habría dado doping positivo. Entonces la FIFA le dijo: 'Hay dos opciones, o se hace un escándalo a nivel mundial o te dejás con España'".

Son algunas de las conspiraciones con las que Argentina, en otro alarde de mal perder, intenta explicar su derrota ante España. Según algún periodista, los propios dirigentes de la Asociación de Fútbol de Argentina le habrían confirmado que todo estaba amañado para que ganase España.

Un equipo "chantajeado"

"Apretaron a los familiares de los jugadores y a los jugadores porque Argentina no podía ganar esa final", ha lanzado en televisión.

El motivo, sostienen, sería ganarse la confianza de los europeos para que, en 2027, Infantino vuelva a ser reelegido presidente de la FIFA. "Infantino necesitaba el apoyo de la UEFA y de la Federación española para las elecciones. Por eso dijo: 'Ustedes tranquilos'", ha sostenido otro, sin ninguna prueba.

Para ello se necesita el voto del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, esloveno, igual que Slavko Vinčić, el árbitro de la final.

El FBI, involucrado

Otra conspiración tiene que ver con Rodrigo de Paul, que habría recibido el apodo de "secanucas" en un mensaje de WhatsApp al grupo de la Selección, cuando el resto de compañeros se enteraron de que él, el mantero de Messi, sería quien lo sustituiría. Esto supuestamente habría enturbiado el ambiente y habría obligado a Messi a poner orden.

Las teorías involucran incluso al FBI, del que dicen que estaba en el estadio preparado para detener al director de la Selección, Claudio Tapia, en mitad del partido.

Conocido como Chiqui Tapia, tiene presuntamente negocios para blanquear dinero en EEUU, lo que para muchos argentinos le hacen responsable de la derrota. "¿Se dan la mano? ¿Este mafioso? ¿Entregaste la copa, Chiqui, para quedar libre?", ha preguntado un presentador.

¿Obra de los masones?

Apuntan hasta a la masonería por las supuestas banderas con símbolos sospechosos incrustados en la bandera. Todo, para desestabilizar a los jugadores argentinos.

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