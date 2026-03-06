Ahora

Entrevista 'Jugones'

David Ferrer se rinde a Alcaraz: "Es el Federer de mi época"

El capitán de la Copa Davis, en 'Jugones', dice que Carlos es "un jugador que te maravilla verlo jugar".

ferrer

David Ferrer, capitán de la Copa Davis, se ha rendido a Carlos Alcaraz. En 'Jugones' ha elogiado el tenis del número uno del mundo, que esta semana buscará el título en el torneo de Indian Wells.

"Carlos es un jugador que te maravilla verlo jugar. Tiene muchas variantes, es quizá el Roger Federer de mi época", dice Ferrer.

Reconoce que tanto él como Jannik Sinner están muy por encima del resto: "A un nivel superior a los demás y cuando los ves en directo impresiona".

¿Cree David Ferrer que hubiera podido ganar a este Alcaraz? "No, imposible. Lejos. Estamos hablando de un jugador diferente, especial, de la talla de Rafa Nadal".

