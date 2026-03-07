Ahora

PRIMERA CARRERA DEL AÑO

F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Australia de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Carlos Sainz y Alex Albon durante la clasificación del GP de AustraliaCarlos Sainz y Alex Albon durante la clasificación del GP de AustraliaGetty

MUY BUENOS DÍAS

Noche para madrugadores, noche para los amantes de la Fórmula 1. Tras más de tres meses de espera, la Fórmula 1 más bizarra regresa en Australia para el inicio de una nueva temporada. Con una incertidumbre máxima y unos monoplazas que no acaban de convencer, la campaña 2026 está a punto de comenzar con esta clasificación en la que puede pasar de todo.

