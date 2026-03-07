Irán suspende los bombardeos a los países de Oriente Medio pero avisa con contraatacar si se les ataca desde allí

¿Qué está pasando? El presidente iraní, en un discurso televisado, ha anunciado que no van a seguir lanzando ofensivas a países como Arabia Saudí, Qatar o Bahrein salvo que se les ataque desde allí.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha anunciado la suspensión de los bombardeos contra objetivos en países vecinos de Oriente Medio, aunque ha dejado claro que Irán se reserva el derecho a contraatacar si es atacado desde esos lugares. En un discurso televisado, Pezeshkian pidió disculpas a los vecinos regionales y afirmó que Irán no guarda animadversión hacia ellos. Sin embargo, Arabia Saudí ha denunciado la interceptación de drones y un misil balístico procedentes de Irán, mientras que Emiratos Árabes Unidos confirmó un incidente menor por escombros interceptados. Pezeshkian rechazó la exigencia de rendición de Donald Trump, calificándola de "sueño".

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha anunciado la suspensión de los bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región de Oriente Medio. El dirigente, eso sí, ha matizado que los iraníes se reservan el derecho a contraatacar si algún ataque se produce desde uno de esos lugares.

"El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó que no se van a realizar más ataques ni se van a disparar más misiles a menos que haya un ataque contra Irán que se origine desde esos países", ha expresado Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional que se ha establecido en el país tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

Pezehskian ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales, insistiendo que Irán no tiene ni guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos. Va en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde el primer momento ha insistido en que sus bombardeos se dirigían contra posiciones militares o bien de EEUU o de sus aliados en la zona.

En sus palabras, Pezehskian ha dejado entrever que esa estrategia se adoptó en un momento caótico: "Es necesario pedirles disculpas. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes habían muerto en esa brutal agresión".

"Nuestras Fuerzas Armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad", ha explicado.

Sin embargo, a pesar de que Pezehskian asegura que la decisión se tomó el viernes, Arabia Saudí ha denunciado que la interceptación de al menos cuatro drones y un misil balístico procedentes de Irán.

Además, Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que han contenido "con éxito" un "incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación" sin que haya que lamentar heridos.

Desde que Estados Unidos e Israel atacasen Teherán, Irán ha bombardeado diversas bases militares de Estados Unidos situadas en países como Bahrein, Qatar o Arabia Saudí. Además, han atacado una base británica en Chipre, haciendo reaccionar a varios países de la Unión Europea como España, Francia o Grecia.

Pezehskian, eso sí, ha respondido tajantemente a la exigencia de rendición incondicional de Donald Trump, presidente de EEUU: "Es un sueño que se llevarán a la tumba".

