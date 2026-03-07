El frustrante inicio de temporada de Carlos Sainz: "Un fin de semana nefasto"

El piloto madrileño de Williams no pudo salir a completar una sola vuelta durante la clasificación del Gran Premio de Australia.

Carlos Sainz no está teniendo el comienzo de temporada deseado. Pese a los esfuerzos de Williams por fabricar un coche competitivo para este 2026, la realidad se ha quedado bastante lejos de las expectativas.

Williams decidió dejar de lado el desarrollo del coche de 2025 para centrarse en la nueva normativa. Apenas introdujeron mejoras durante la temporada pasada, por lo que se esperaba que los de Grove estuvieran en una posición más competitiva al inicio de la campaña.

Sin embargo, problemas de fiabilidad le han dejado fuera durante gran parte del Gran Premio de Australia. Ya en los Libres, el español no ha podido rodar demasiado. En clasificación, Sainz no pudo ni siquiera salir a completar una sola vuelta.

Partirá mañana desde la 21ª posición, solo delante de Stroll, quien tampoco pudo salir a pista: "Hemos tenido un problema con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la clasificación. Nada, la verdad que un fin de semana nefasto en ese sentido".

"No pude hacer vueltas en Libres 2, hice media vuelta en Libres 3 y ahora no hago la clasificación, así que todos los problemas de fiabilidad que no tuvimos en Baréin, han aparecido hoy de repente. El plan para mañana es usar un poco el día de test, porque también incluso para China, iré allí y será mi primera clasificación, todos han hecho una y ya voy un fin de semana por detrás", señaló.

"Un problema para Alex en Libres 1, un problema para mí en Libres 2 y otro en Libres 3 y luego no llegas a la clasificación, un fin de semana muy malo hasta ahora. Piensa que no he hecho ninguna tanda larga, ninguna simulación, mañana para mí es como volver a empezar otra vez", finalizó.