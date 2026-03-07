El Verstappen más crítico con el nuevo reglamento: "Nunca me ha pasado algo así en mi vida"

El piloto neerlandés de Red Bull no pudo completar ni una sola vuelta después de que un bloqueo en el eje trasero le enviara contra el muro.

"No ha sido divertido pilotar, va en contra de tus instintos"

Primera vez en mucho tiempo que vemos un accidente de Max Verstappen, aunque hay que señalar que, en esta ocasión, poco ha tenido que ver el neerlandés. Un bloqueo del eje trasero hizo que Verstappen saliera despedido en la curva 1.

No había completado aún ninguna vuelta, pero por cosas de esta nueva Fórmula 1, el coche se bloqueo y acabó en el muro. Poco pudo hacer el de Red Bull, que se partirá en la carrera del domingo desde la 20ª posición, solo por delante de Sainz y Stroll, quienes tampoco firmaron ningún tiempo.

Lo cierto es que estos nuevos monoplazas no acaban de convencer ni a equipos ni a pilotos. Max Verstappen ha sido uno de los más críticos con este reglamento tan innovador. La falta de energía al final de las rectas hace que los coches bajen de velocidad, algo que minimiza la acción del piloto en las zonas decisivas; las curvas.

"Nunca me ha pasado algo así en mi vida. El eje trasero se ha bloqueado. Es muy extraño. No sé cómo o por qué sucede algo así. Hay que entender mejor qué está sucediendo. Es todo complejísimo y para ser sincero no ha sido divertido pilotar. Todo va en contra de tus instintos como piloto", ha comentado.

No es el inicio soñado para alguien que espera competir por el Mundial, aunque visto lo visto, veremos si alguien es capaz de superar a los Mercedes. Por lo pronto, el neerlandés tendrá que hacer una remontada mágica para alcanzar la zona de puntos.