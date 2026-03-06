Polémica por un penalti no pitado a favor del Real Madrid: ¿Fue falta de Tchouameni?

El árbitro acudió al monitor y señaló una falta de Tchouameni por empujón justo antes de que Ferran Jutglà la tocara con la mano en su área. El Madrid acabó ganando con un tanto final de Fede Valverde.

El Real Madrid se salvó en el descuento ante el Celta de Vigo. Fede Valverde marcó el gol de la victoria. Antes, la polémica estaba servida. Porque el colegiado pitó una falta a Tchouameni en una jugada en la que se produjo una mano que habría terminado en penalti.

Ganaron los de Álvaro Arbeloa, casi sin efectivos en Vigo. Con Thiago de inicio y con César Palacios sorprendiendo en la segunda mitad. También saltó Manuel Ángel en los últimos minutos.

En una jugada de estrategia el Real Madrid se puso por delante. Arda Guler, desde la esquina, la puso en la frontal. Allí esperaba un Tchouameni especialmente inspirado en los lanzamientos lejos. Intentó varios. Y este no falló. Colocó la pelota lejos del alcance del portero Ionut Radu.

Antes Vinicius se encontró con el palo en una jugada a la contra. Fue el único efectivo en ataque que colocó Arbeloa, que dejó a Gonzalo en el banquillo. Las bajas se multiplicaban hasta diez.

El Celta igualó la noche aprovechando la banda de Trent. El ex del Liverpool sufre en defensa. Mucho. Por su costado corrió Williot y acabó encontrando a Borja Iglesias, que definió a placer.

Al VAR acudió al colegiado a revisar un posible penalti por mano de Jutglá. El delantero había levantado el brazo en su propio área. Era claro. Pero un leve empujón de Tchouameni provocó la polémica decisión del árbitro, que señaló la falta.

El partido cambió con la salida de Iago Aspas en el tramo final. En la primera que tuvo disparó al palo. Pero fue el Madrid el que se lo acabó llevando. Con un Valverde que aprovechó el rebote en un rival.