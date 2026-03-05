Max Verstappen responde a la petición de Sainz a la FIA: "Ya es demasiado tarde"

Carlos dijo que la FIA debía tener la "mente abierta" con las nuevas normas, pero Max cree que esto ya llega demasiado tarde.

Se espera un absoluto caos en este inicio de mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Equipos y pilotos siguen intentando descifrar cómo maximizar el reglamento. Y las estrategias podrían ser muy distintas. Por eso Carlos Sainz le pidió a la FIA que mantuviera la "mente abierta". Pero ahora Max Verstappen le ha respondido.

En la ruieda de prensa oficial de la cita de Melbourne, Max dice que ya es tarde para esa petición: "En realidad es un poco tarde para eso, ¿no?".

"Se ha invertido tanto dinero en estas normas que seguirán aquí durante un tiempo. Se podía haber previsto. Que ahora se plantee de repente es un poco tarde", dice el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

También ha analizado el momento de Red Bull. Es optimista con el nuevo motor, pero no cree que puedan estar en las posiciones de cabeza en el inicio: "Como ya he dicho, hemos hecho un buen trabajo. Creo que estamos haciendo lo correcto, pero ¿es lo mejor en este momento? No lo sabemos".

"Todavía es una curva de aprendizaje muy pronunciada para todos, sobre todo en las primeras carreras. Siempre te encuentras con cosas en momentos cruciales que quizá no esperabas. Pero hemos intentado cubrir todos los escenarios posibles. En ese sentido, creo que lo hemos hecho bien, pero el resto aún es un poco confuso", dice Max.

El neerlandés es uno de los candidatos. Porque aunque Red Bull no tenga el mejor coche, ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Mercedes parece en cabeza... con Ferrari por detrás en segunda posición.