GP de Las Vegas F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El 'Gran Circo' aterriza en la 'Ciudad del Pecado' para disputar la antepenúltima fecha de la temporada. Lando Norris busca encarrilar su campeonato aunque pase lo que pase no habrá campeón en EEUU.

El campeonato del mundo de Fórmula 1 se encuentra en la recta final de la temporada. El desenlace es inminente y Lando Norris es el gran favorito para alzarse con el título.

El británico ha sumado dos fines de semanas estratosféricos consecutivos y llega a Las Vegas con 24 puntos de ventaja respecto a su compañero Oscar Piastri y 49 en comparación a Max Verstappen. Una ventaja que será insuficiente para que haya campeón Las Vegas.

Max salió desde el pit lane en Brasil y, a pesar de sufrir un pinchazo al comienzo de la carrera que le obligó a parar en boxes, el piloto de Red Bull se subió al podio para ganarse el respeto de los aficionados.

El ganador del evento fue Lando Norris y Kimi Antonelli consiguió un valioso segundo puesto. Por otra parte, Carlos Sainz o Fernando Alonso se quedaron fuera de los puntos en una prueba en la que los dos Ferrarituvieron que abandonar.

Horarios y dónde ver

El evento, en horario de España, comenzará el viernes 21 de noviembre con las sesiones de entrenamientos Libres 1 y 2, a la 01:30h y a las 05:00h respectivamente.

Los Libres 3 serán el sábado 22 a la 01:30h mientras que la sesión de clasificación tendrá lugar a partir de las 05:00h del mismo día.

Finalmente, la carrera se celebrará el domingo 23 de noviembre a partir de las 05:00h y todo el evento se podrá ver por televisión a través de 'Dazn'.

Además, la página web de 'laSexta Deportes' realizará una amplia cobertura con toda la información relevante del Gran Premio así como un seguimiento minuto a minuto con la última hora de la carrera.