El "no puedo ser del todo sincero" de Fernando Alonso no iba por Aston Martin: esta es la verdadera razón

Fernando Alonso en el GP de Singapur

Según informa 'AutoRacer IT', el bicampeón del mundo de Fórmula 1 sospecha que algunos equipos rivales están jugando con las alturas a espaldas de la FIA.

Tras el Gran Premio de Brasil del pasado fin de semana, Fernando Alonso sorprendió ante los medios con una frase que ha provocado ríos de tinta.

"No puedo ser del todo sincero, pero todos mejoraron mucho", señaló el asturiano en unas declaraciones que en un primer momento se pudieron entender como un nuevo 'dardo' a Aston Martin.

Sin embargo, tal y como informa 'AutoRacer IT', estas palabras podrían hacer referencia a una sospecha del piloto.

Alonso creería que algunos equipos rivales están jugando con las alturas a espaldas de la FIA.

Aston Martin se encuentra en plena lucha por el sexto puesto del Mundial de Constructores contra Racing Bulls y Haas.

Y mientras Fernando terminó decimocuarto y Lance Stroll decimosexto, el caso de Oliver Bearman, del equipo estadounidense, llama mucho la atención.

Tras quedar fuera en la SQ2 y terminar duodécimo en la sprint, el piloto de la academia de Ferrari quedó sexto el domingo.

Cabe reseñar que estos equipos podrían eludir los controles de la FIA ya que estos solo se le realizan a los cinco primeros y a dos coches al azar, y eso es lo que traería 'mosqueado' a Alonso.