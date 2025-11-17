Una conductora atropella a un hombre en Sevilla y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche

Los detalles La grabación de una cámara de control de tráfico mostraría al hombre dando tumbos hasta caer al suelo. Momentos después, aparece un coche saliendo desde un garaje y pasa por encima de él, quedando enganchado en los bajos de un vehículo y continuando la marcha.

Un hombre falleció en Sevilla tras ser atropellado por un coche a primera hora de la mañana. El vehículo, conducido por una mujer, circuló con el cuerpo de la víctima enganchado en los bajos durante más de cinco kilómetros. Las imágenes de una cámara de tráfico captaron al peatón tambaleándose por la calle antes de caer al suelo, momento en que el coche lo atropelló al salir de un garaje. La conductora y su acompañante no notaron el incidente debido a una fuerte tromba de agua. Finalmente, una persona les avisó, y los servicios de emergencia acudieron al lugar para rescatar el cuerpo.

Un hombre ha fallecido este lunes en Sevilla tras ser atropellado por un coche a primera hora de la mañana. Según informa el 'Diario de Sevilla', el vehículo habría circulado con la víctima en los bajos durante varios kilómetros hasta que la conductora fue avisada de que llevaba el cuerpo enganchado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 8:00 horas y las imágenes de una cámara de control de tráfico son claves para esclarecer lo ocurrido. Según el citado medio, la grabación mostraría al peatón caminando por la calle dando tumbos por mitad de la vía hasta que, en un momento, cae al suelo y se queda tendido. Momentos después, un coche sale de un garaje y pasa por encima de él, sin que la conductora se diera cuenta de que hubiera atropellado a nadie. El cuerpo del peatón quedó enganchado en los bajos del vehículo, que continuó la marcha durante más de cinco kilómetros.

Dentro del coche iban dos personas y ninguno notó nada extraño. En el cruce de Ramón y Cajal con la avenida de San Francisco Javier, una persona hizo señas a estas dos personas para que se detuviesen, avisándoles de que llevaban algo colgado en los bajos, que era el cadáver de la persona.

Fue entonces cuando se dio aviso a los servicios de emergencia, que establecieron un fuerte dispositivo en la zona, con bomberos, policías locales, policías nacionales y sanitarios del 061. La conductora del vehículo tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad y los bomberos tuvieron que rescatar el cuerpo de los bajos del vehículo.

Según el medio, a esa hora estaba cayendo sobre Sevilla una fuerte tromba de agua, algo que ha podido resultar determinante para que la conductora no se percatara ni del atropello ni de que llevaba un cadáver arrastrando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.