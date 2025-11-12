Está perdiendo el mundial...
El agente de Oscar Piastri le pide un cambio de actitud: "Si quiere seguir luchando..."
Mark Webber, representante de Piastri, ve muy difícil que el australiano pueda ganarle a Norris si mantiene esta actitud.
Son 24 puntos de diferencia entre Lando Norris y Oscar Piastri. A falta de tres carreras. Pero la clave es la tendencia. Mientras que el piloto inglés está imparable en las últimas carreras, a Oscar se le ha visto perdido: lejos de la lucha por las victorias y cometiendo errores muy graves.
Hasta su agente, Mark Webber, le ha pedido públicamente que "cambie de actitud". Lo ha dicho en 'Channel 4' después de un Gran Premio de Brasil en el que volvió a perder puntos con respecto a Norris.
"Si quiere seguir luchando por el título, Oscar necesita cambiar de actitud", dice el expiloto australiano.
Está convencido de que no es un problema de "motivación": "No creo que le falte motivación, por decirlo de alguna manera...".
"Ha tenido una racha difícil, pero esto se trata de carácter, de luchar contra esas motivaciones profundas que se necesitan en este punto para regresar", dice Webber. Sigue confiando en que su pupilo puede ponerse por delante en estas tres carreras que restan.
"Este es su tercer año en Fórmula 1, así que necesita encontrar ese carácter para luchar de nuevo", dice Webber.
Las Vegas es la próxima cita del calendario, dentro de dos semanas. Allí Oscar no se puede permitir fallar. Si vuelve a quedar por detrás de Norris, la opción de su primer mundial se empezará a alejar de manera definitiva.