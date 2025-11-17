El plan B de Max Verstappen si no fuera piloto de Fórmula 1: ¡MotoGP!

El neerlandés ha explicado que "si hubiera tenido talento", habría cambiado las cuatro ruedas por las dos.

Aprovechando el parón en Fórmula 1 hasta que se retome la acción este fin de semana en Las Vegas, Max Verstappen pasó por el podcast 'Pelas pistas'.

En el mismo, el neerlandés reveló a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido piloto de F1... y dio la sorpresa.

"Si tuviera que elegir, el caso de no poder correr en coche y en F1, hubiera elegido hacerlo en MotoGP… si hubiera tenido talento", explicó.

De hecho, el piloto de Red Bull desveló que de pequeño no solo pasaba tardes y tardes con los karts, sino también con motos.

"Entre ocho y doce años corrí asimismo en Mini Moto y me gustaba mucho. Creo que me di cuenta muy pronto que tenía más talento en cuatro ruedas, pero aquello me gustó mucho", señaló.

Verstappen tiene la intención de probar una moto de competición en un futuro no muy lejano, pero no querría empezar con las de mayor cilindrada.

"Quizás sería mejor empezar con una Moto3 o una Moto2, antes de subirse a una MotoGP. Pero gustaría probar, ¡por supuesto! Pero comprendo las reticencias del equipo", zanjó.