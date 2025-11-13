Schumacher pide a Ferrari que despida ya a Hamilton: "Bearman es la opción"

Ralf Schumacher dice que el mejor momento de Lewis ya ha pasado y que Ferrari debería apostar por el joven Oliver Bearman.

La crisis en Ferrari es total. Los jefes están contra los pilotos, contra Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Pero el que de verdad está señalado es el inglés. Fue el fichaje estrella el pasado invierno y se ha convertido en un auténtico fiasco: ni victorias ni podios.

Ralf Schumacher, que ha sido muy crítico con él, pide a Ferrari que le sustituyan ya por el joven Oliver Bearman.

"Ferrari tiene a un joven que está haciendo cosas maravillosas con el Haas y cuesta una fracción de Hamilton. Espero más de un piloto de tan alto calibre como él", dice el expiloto de la Fórmula 1 en un podcast de 'Sky Sports'.

Son demasiados errores los que está cometiendo el siete veces campeón de la Fórmula 1. Uno más en el Gran Premio de Brasil: "Hamilton no puede tener el coche bajo control, comete errores, recibe penalizaciones, choca contra el coche de Sainz en la curva 1 en Brasil"

"Creo que necesita demasiada energía en este momento para conseguir una vuelta rápida en el coche, y eso le mantiene tan ocupado que realmente no tiene capacidad a izquierda y derecha. Simplemente ya ha pasado el mejor momento de su carrera", dice el hermano de Michael Schumacher.

Deja clara su posición si fuera el jefe de Ferrari: cambiaría ya a Hamilton. Así lo cuenta: "Si yo fuera un mánager ahora, también diría: 'Hamilton no está funcionando, prefiero seguir y construir un hombre joven y con talento como Bearman'".

De momento Ferrari no va a tomar ese camino. Lewis tiene contrato para la temporada que viene. Pero si no funciona, será entonces cuando en Maranello se planteen tomar decisiones.