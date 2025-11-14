La leyenda de la F1 que confía plenamente en Alonso para 2026: "Lo ganarán todo si Newey..."

Juan Pablo Montoya tiene muy claro la subida de nivel que pegará Aston Martin y asegura que no hay que descartar a Fernando para la pelea por el título en 2026.

Fernando Alonso tiene todas sus esperanzas puestas en 2026. Puede ser la última oportunidad para que el asturiano luche por un Mundial de Fórmula 1. La llegada de Adrian Newey ha hecho que se especule con una gran subida de nivel de Aston Martin la temporada que viene, aprovechando el cambio de reglamento.

Son muchos los que apuestan por la vuelta a las posiciones de arriba de la tabla de Alonso. Sin embargo, la opinión de que luchará por el título es algo más escéptica teniendo en cuenta que con el cambio de reglas muchas escuderías podrían dar un paso al frente importante.

Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1, considera que Fernando puede ser un posible candidato al título: "No hay que descartar a Fernando Alonso en la lucha por el Mundial de 2026".

"Si Newey encuentra ese vacío en las reglas, lo ganarán todo. Si no lo hace bien con el Aston Martin el año que viene, lo hará en 2027. Aston Martin tendrá un campeón del mundo en los próximos tres años, lo garantiza", ha asegurado el colombiano en unas declaraciones para 'Motor.es'.

Montoya apuesta por Fernando, pero sobre todo por Aston Martin. Teniendo en cuenta que la continuidad de Fernando no es segura, el expiloto asegura que Aston, tarde o temprano, conseguirá un campeonato de la Fórmula 1.