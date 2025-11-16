El sorprendente aviso de Marc Márquez sobre su hermano Álex: "Ducati tiene la filosofía..."

El de Cervera ha analizado en declaraciones a 'laSexta' lo que puede depararle la temporada que viene. Destaca la importancia de su hermano y de Bagnaia en los test de la próxima semana.

Marc Márquez ha atendido en exclusiva a 'laSexta' en la previa del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El de Cervera, presente en el Circuito Ricardo Tormo, es uno más dentro de Ducati no solo para la carrera sino también para preparar los test de pretemporada que comienzan el próximo lunes.

Marc ya piensa en el Mundial de 2026 y es consciente de la importancia de estos test para el rendimiento de la futura Ducati. Aún así, el ilerdense señala que, debido a los límites del reglamento, no habrá lugar a grandes cambios de desarrollo en la moto de cara al curso que viene.

Aún así, Marc lanza un mensaje claro, su hermano Álex tendrá la misma moto que él. Desde Ducati consideran que el de Gresini ha rendido a un muy buen nivel y quieren recompensarle dándole la misma moto que en el equipo oficial.

"Ducati tiene la filosofía que si un piloto se lo gana tendrá la Ducati oficial. Se lo van a dar tanto a él como a 'Pecco'. Hay que probar la moto al límite y Álex es el que más al límite la está llevando siendo el piloto más rápido de Ducati ahora mismo. Me da tranquilidad que a nivel de motor no se puede cambiar nada", ha confesado el nueve veces campeón del mundo.