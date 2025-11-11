Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia asegura haber frustrado un intento de Ucrania de "secuestrar" un avión

El ejército ruso logra importantes avances en los bastiones de Pokrovsk y Kúpiansk El Ejército ruso dijo hoy haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), además de capturar nuevas localidades en la región de Zaporiyia. Según el parte de guerra las unidades rusas tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbás. En el marco de esos avances, destacamentos rusos se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk. Los rusos ya habían tomado esta semana Hnativka, que está al sureste de dicha ciudad, importante centro hullero y nudo de comunicaciones. En cuanto a la ciudad satélite de Mirnograd, los rusos siguen expulsando a su enemigo de los barrios situados al oeste, este y sur, señala la nota castrense en Telegram. Además, Defensa destacó que unidades de asalto del Sexto Ejército se han hecho con el control de todo el este de Kúpiansk, ciudad que el líder ruso, Vladímir Putin, dijo que a finales de octubre que estaba completamente cercada, algo que niega Kyiv. Rusia también conquistó otra nueva localidad en Zaporiyia, donde sus tropas progresan a marchas forzadas desde el mes pasado. Su último trofeo ha sido la aldea de Novouspenivka. EFE Compartir en X

Kazajistán planea construir la primera central nuclear del país Con respecto a la visita, el Kremlin confirmó hoy que los líderes kazajo y ruso se reunirán esta tarde y el miércoles celebrarán reuniones con participación de los miembros de ambos gobiernos. "Si el presidente de Kazajistán considera necesario informar a nuestro presidente sobre el contenido de los contactos que tuvieron lugar en Washington, por supuesto, esto será extremadamente interesante para la parte rusa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Según datos oficiales, Rusia figura en la troika de principales socios comerciales de la mayor república centroasiática con un volumen de intercambios de casi 30.000 millones de dólares. Rusia es también uno de los principales inversores en la economía kazaja con 4.000 millones de dólares, lo que incluye proyectos de corporaciones como la gasística Gazprom y la petrolera Lukoil, ésta última sancionada por Estados Unidos. Tokáyev confirmó que durante las conversaciones se abordará la construcción de la primera central nuclear del país, que correrá a cargo del consorcio ruso Rosatom, lo que incluirá también transferencia de tecnología e instrucción de especialistas. Por su parte, Putin informará a su colega kazajo sobre la marcha de la campaña militar en Ucrania, donde el ejército ruso ha logrado importantes avances en las últimas semanas. EFE Compartir en X

Ucrania sigue golpeando con éxito las infraestructuras energéticas rusas Por lo que respecta a la terminal de petróleo del puerto de Feodosia, en la costa oriental de Crimea, el Estado Mayor de Kyiv dice tener constancia de daños en varios depósitos de combustible. Por su posición geográfica, la infraestructura tiene un papel importante en la transferencia de combustible y productos petroleros desde la Federación Rusa a las tropas rusas que combaten en territorio de Ucrania. El Estado Mayor de Kyiv informa también de un ataque exitoso contra un almacén de material militar y contra una concentración de personal del Ejército ruso en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk. Mientras cede terreno poco a poco en las zonas del frente, Ucrania sigue golpeando con éxito las infraestructuras energéticas rusas y según algunos cálculos ha logrado reducir en más de un quinto la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Moscú financia en gran medida su maquinaria de guerra gracias a los ingresos que le proporciona su sector petrolero. Compartir en X

Ucrania confirma ataques a infraestructuras petroleras en Crimea y Rusia El Estado Mayor ucraniano confirmó este martes un ataque a una refinería situada en la región rusa de Sarátov y anunció también nuevos golpes a una terminal de petróleo del puerto de Feodosia, de la península ocupada de Crimea, que ya había sido golpeada con anterioridad por las fuerzas de Kyiv. "En el marco de la (campaña de) destrucción del potencial militar y económico del agresor ruso, durante la madrugada del 11 de noviembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de Sarátov", se lee en la nota del Estado Mayor, poco después de que lo anunciase un portavoz oficial ucraniano. Se han producido varias explosiones que han provocado un incendio masivo, según el Estado Mayor ucraniano. La refinería produce más de veinte tipos de productos derivados del petróleo, entre los que destaca gasolina, gasóleo, fueloil y cierto tipo de sulfuro. Una parte de ellos son utilizados por el Ejército ruso, se agrega en el comunicado. EFE Compartir en X

Zelenski conmemora el tercer aniversario de la recuperación de Jersón El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha querido conmemorar este martes con un mensaje publicado en sus redes sociales el tercer aniversario de la recuperación, por parte del Ejército ucraniano, de la ciudad de Jersón, situada en el sur de Ucrania y que había sido conquistada por Rusia en los primeros días de la guerra. "En noviembre de 2022 nuestras banderas azules y amarillas, que la gente había escondido durante meses, volvieron a ondear en las calles de Jersón. Recordamos aquella alegría, aquellas lágrimas, aquellos abrazos", ha escrito Zelenski, que recuerda así cómo la ciudad es bombardeada a diario por las fuerzas rusas que siguen controlando la parte de la región homónima en la margen oriental del río Dniéper. Zelenski dijo que la misma "fortaleza" que permitió a los ucranianos recuperar la capital de la región permite que la ciudad y el resto de la región en manos de Ucrania resistan los ataques continuos rusos. "Jersón es Ucrania. Esta es gente que aprecia la vida y se alegra de verdad cuando quienes la defienden consiguen resultados", remachó el presidente ucraniano antes de dar las gracias a quienes expulsaron a las tropas rusas de Jersón hace ahora tres años. Jersón fue recuperada por Ucrania en su primera contraofensiva de la guerra, que permitió también a Kyiv retomar el control de territorios que Rusia había tomado en la región nororiental de Járkov. Rusia está recuperando ahora algunos de los territorios que perdió en Járkov. El final de la primera contraofensiva ucraniana en otoño de 2022 fue el momento de mayor optimismo para Ucrania de toda la guerra. EFE Compartir en X

Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014. Los demás aparatos no tripulados fueron derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Oriol (siete) Lípetsk (tres), Rostov (tres), Briansk (uno), Vorónezh (uno) y Kaluga (uno). En la ciudad de Sarátov, capital de la región homónima, una mujer resultó herida a causa del ataque con drones, que rompió varias ventanas en uno de los distritos de la ciudad. "Hay una mujer herida. Fue atendida por los médicos, pero no se requirió su hospitalización", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Sarátov, Román Busarguin. Debido al ataque con drones, los aeropuertos de cinco ciudades rusas, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas. Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE Compartir en X

Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque a Odesa Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper. "A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios", ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram. Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó anoche las regiones ucranianas de Odesa, Dnipropetrovsk, Donetsk y Járkov con 119 drones, de los que 53 fueron neutralizados y otros 59 impactaron en 18 localizaciones no especificadas en ese parte. Las cifras confirman la caída dramática de un porcentaje de interceptación que en algunas fases de la guerra llegó a ser cada noche de prácticamente el 100%. Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas ucranianas. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas. Ucrania lanza a sus vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas. El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche. EFE Compartir en X

