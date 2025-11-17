Oficial: el Barça volverá al Camp Nou en la próxima jornada de Liga

Los jugadores del FC Barcelona durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado en el Spotify Camp Nou.

El club blaugrana ha anunciado que jugará su próximo compromiso liguero en el Camp Nou más de dos años y medio después del último partido.

Ha sido una larga espera pero parece que ha llegado a su fin. El Fútbol Club Barcelona volverá a jugar un partido de Liga en el Camp Nou dos años y medio después. El club blaugrana lo ha anunciado en un comunicado en sus redes sociales.

"Hemos soñado con el regreso. Ahora, ha llegado. Estamos de vuelta en casa. De vuelta en el Spotify Camp Nou", dice el Barça.

Todo después de un proceso complicado, arduo y polémico en el que el periodo de reforma se ha alargado mucho más de lo esperado. Serán algo más de 45.000 espectadores los que finalmente acudan a un Camp Nou que aún sigue sin estar completamente reformado.

El Athletic Club de Bilbao será el rival del Barça en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de Liga. Se disputará el próximo sábado a las 16:15 en un partido muy esperado por la afición blaugrana. Los culés no juegan en el Camp Nou desde mayo de 2023.

Ha sido un largo proceso en el que Joan Laporta, presidente del Barça, ha sido uno de los grandes señalados por los continuos retrasos en la vuelta al feudo azulgrana. Casi treinta meses después, el Fútbol Club Barcelona volverá a su casa.