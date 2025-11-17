Ahora

Lo tiene muy difícil

Las cuentas de Verstappen para salir vivo de Las Vegas: Norris puede borrar a Max del Mundial

A falta de tres Grandes Premios para que finalice la presente temporada de Fórmula 1, el británico le saca 24 puntos a Piastri y 49 a Verstappen.

Oscar Piastri, Max Verstappen y Lando NorrisOscar Piastri, Max Verstappen y Lando NorrisGetty

Con las carreras de Las Vegas, Catar y Abu Dabi, además del sprint en Losail, por delante para poner punto y final a la temporada en el 'Gran Circo', la lucha por el título de pilotos está al rojo vivo.

Lando Norris lidera el Mundial con 24 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri y 49 sobre Max Verstappen… y hay 83 en juego.

Es por ello que en Las Vegas el piloto de Red Bull deberá salvar su primer 'match ball' para no quedarse fuera de la pelea.

Si el británico le saca nueve unidades de ventaja, 'Mad Max' estaría 'KO'. Es decir, si Norris gana la carrera, solo un segundo puesto salvaría al tetracampeón.

Eso sí, Landono podrá ser campeón en en la 'Ciudad del Pecado'. Aunque gane y Piastri sume un cero, solo tendría 49 puntos de ventaja y quedarían 58 por repartir.

