Carlos Sainz luchará por el Mundial en 2026: ojo a la afirmación de Alguersuari

El expiloto de Fórmula 1 tiene claro que el de Williams es candidato "para ser campeón de Fórmula 1".

"El año que viene cambia todo, va a ser una nueva Fórmula 1": así de contundente se muestra Jaime Alguersuari al analizar lo que está por venir en el 'Gran Circo' en 2026.

El expiloto de F1 destaca las incógnitas que rodean al nuevo reglamento que se ejecutará en la categoría: "Las unidades de potencia van a tener mucho que decir".

De hecho, apuesta a que Carlos Sainz estará en la lucha por el título de la mano de Williams.

"Sí que sé qué potencial tiene Carlos Sainz y por eso no dudamos de él", ha asegurado en 'Jugones'.

"Es un piloto con todos los candidatos para ser campeón de Fórmula 1. Ya lo vimos el año pasado cuando tenía un coche ganador", ha añadido Alguersuari.