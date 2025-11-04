Lando Norris defiende la gestión de McLaren: "La gente puede decir lo que quiera..."

El piloto inglés asegura que las famosas 'papaya rules' no son las culpables de que Max se esté acercando en la lucha por el mundial de la F1.

Lando Norris, líder con 357 puntos; Oscar Piastri, segundo con 356 puntos; y Max Verstappen, tercero con 321. Esos son los tres pilotos que pugnan por el mundial de la Fórmula 1. El de Red Bull se ha metido en la pelea a última hora y se va acercando según avanzan las carreras.

Y Norris, en 'Sky Sports', dice que esta remontada de Max no ha sido provocada por las famosas y polémicas 'papaya rules' del equipo McLaren.

"No creo que hayan ayudado a Verstappen a recuperarse, ni creo que nos hayan perjudicado en ningún momento. La gente siempre puede decir lo que quiera y formarse su propia opinión", dice el actual líder del mundial del Gran Circo.

Dice que la diferencia entre McLaren y Red Bull es que los dos pilotos papaya están en lo más alto: "Este año ganamos el campeonato de constructores anticipadamente precisamente porque tenemos dos pilotos fuertes".

Le recuerda a Red Bull que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han estado a la altura: "Red Bull está luchando por el campeonato de pilotos, pero no tienen un segundo piloto que pueda competir y ayudarlos. Hay muchas cosas que hacemos muy bien, pero por las que no recibimos elogios. Pero seguiremos así".

Esa ha sido la manera de Lando de defender a los suyos. A falta de cuatro carreras: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Las 'papaya rules' no han provocado que Max Verstappen esté amenazando un mundial que parecía cantado para cualquiera de los dos pilotos McLaren.