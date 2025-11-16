Junqueras, sobre Aliança Catalana: "Si el estado español diseñara una herramienta para debilitar al independentismo, se parecería mucho"

Aitor Esteban y Oriol Junqueras analizan en Salvados el auge de la extrema derecha, sobre todo, en Cataluña. En septiembre de este año, una encuesta que publicaba La Vanguardia indicaba que en Lleida y en Girona la primera opción política sería Aliança Catalana.

El auge de la extrema derecha preocupa, y mucho, a Aitor Esteban y a Oriol Junqueras, los dos invitados del programa de Salvados de hoy.

Los presidentes del PNV y de ERC, respectivamente, han analizado junto a Gonzo la realidad política actual y la situación del Gobierno y ahora, se detienen para mirar al horizonte y vislumbrar lo que, apuntan algunos estudios, está por venir.

Sobre la extrema derecha y Aliança Catalana

En septiembre de este año, una encuesta que publicaba La Vanguardia indicaba que en Lleida y en Girona la primera opción política sería ya Aliança Catalana, refiere el periodista al político catalán justo después de hablar sobre inmigración. "El vínculo directo entre extrema derecha e inmigración es un vínculo simplista", reflexiona, para después añadir que "la extrema derecha crece allí donde no hay esperanza".

"Es una tragedia para cualquier país que ganen o que obtengan buenos resultados quienes se caracterizan fundamentalmente por odiar a su propio país, a su propia sociedad, a la gente que vive en su país y que son sus conciudadanos y compatriotas", lamenta.

Gonzo cree que estos resultados reflejan que el partido al que se refieren (que se define a sí mismo como independentista) está convenciendo a "los catalanes de pura cepa" de que lo mejor para ellos "es que no haya mucha gente de fuera".

¿Una herramienta para debilitar al independentismo?

Junqueras le corrige inmediatamente: "Aliança Catalana no tiene nada de independentista. Si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar el independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

"¿Está diciendo usted que es una herramienta de alguien para debilitarles a ustedes o a Junts?", intenta clarificar Gonzo. "A nosotros, no; a Junts, tal vez", responde.

El director de Salvados observa a su otro entrevistado, Aitor Esteban, con estupor. "¿Así se juegan las partidas políticas en este país?", pregunta. Las décadas que lleva el presidente del PNV dedicándose a este mundo se reflejan en sus ojos mientras asiente. "¡Uy, partidas políticas! Sí. De manera que, si esto fuera una operación -yo no digo que sí ni que no-, desde luego hay que tener medios para hacerla. Este tipo de operaciones está al alcance de algunos, de algunos con mucho dinero y con muchos medios", asegura.

