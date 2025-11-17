El "lamento" del 'jefazo' de McLaren con Fernando Alonso

Zak Brown, CEO de la escudería de Woking, se ha mostrado decepcionado por no haberle dado "un buen coche" al asturiano.

Fernando Alonso ha disputado un total de cinco temporadas con McLaren en Fórmula 1. La primera fue en 2007, con Lewis Hamilton como compañero y un equipo completamente volcado hacia el británico.

La segunda, entre 2015 y 2018, donde tuvo que lidiar con un monoplaza digno de "GP2" motorizado por Honda.

Pues bien, desde abril de 2016 hasta que Alonso dejó el equipo a finales de 2018, Zak Brown fue el gran jefe de los de Woking.

El CEO de la escudería, en una entrevista a 'TheTelegraph', ha recordado aquella etapa antes de volar hacia Las Vegas.

Y todo ha surgido cuando le han preguntado por "el conductor más concentrado" que conoce.

No ha dudado en afirmar que Fernando Alonso, añadiendo lo siguiente: "Nunca se baja de la pista. Lamento que nunca lo hayamos tenido en un buen coche".

Eso sí, cuando le preguntan por sus pilotos favoritos, no nombra al asturiano: "Norris, Piastri, Senna, Andretti, Mansell y Fittipaldi".