El jefe de McLaren critica como nunca a Max Verstappen: "Es un matón, ha traspasado el límite..."

Zak Brown, jefe de McLaren, habla como nunca de Max Verstappen y no entiende alguna de sus acciones en la pista: "Ha traspasado el límite".

En plena lucha por el mundial de la Fórmula 1, con los McLaren como grandes protagonistas y Max Verstappen algo más lejos, sorprende escuchar al jefazo del equipo papaya criticando duramente al neerlandés. Zak Brown ha llamado a Max "matón". Algo que no había ocurrido hasta la fecha.

En el adelanto de una entrevista en 'The Telegraph', Brown señala directamente al piloto de Red Bull: "Verstappen es un matón".

"No quiero menospreciar a Max. Es cuatro veces campeón del mundo, pero también puede ser un luchador, demasiado agresivo en la pista. Entonces sale a relucir su arrogancia. Si nos fijamos en algunos de los mayores campeones de la Fórmula 1, ellos también tenían algo de arrogancia. Sacan los codos", apunta el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

Insiste en que no se ha comportado bien: "Max ha traspasado el límite en la pista en algunos momentos".

"En Brasil contra Lewis Hamilton, por ejemplo. Algunas de sus maniobras de adelantamiento a Lewis fueron demasiado agresivas", indica Brown antes del Gran Premio de Las Vegas del próximo fin de semana.

Es muy sorprendente escuchar a Brown hablando así de Max cuando se están jugando el título. Aunque el neerlandés se ha alejado considerablemente, a 49 puntos, siempre se le debe tener en cuenta.