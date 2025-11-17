Ahora

Con todo a por Max

El jefe de McLaren critica como nunca a Max Verstappen: "Es un matón, ha traspasado el límite..."

Zak Brown, jefe de McLaren, habla como nunca de Max Verstappen y no entiende alguna de sus acciones en la pista: "Ha traspasado el límite".

Max VerstappenMax VerstappenGetty

En plena lucha por el mundial de la Fórmula 1, con los McLaren como grandes protagonistas y Max Verstappen algo más lejos, sorprende escuchar al jefazo del equipo papaya criticando duramente al neerlandés. Zak Brown ha llamado a Max "matón". Algo que no había ocurrido hasta la fecha.

En el adelanto de una entrevista en 'The Telegraph', Brown señala directamente al piloto de Red Bull: "Verstappen es un matón".

"No quiero menospreciar a Max. Es cuatro veces campeón del mundo, pero también puede ser un luchador, demasiado agresivo en la pista. Entonces sale a relucir su arrogancia. Si nos fijamos en algunos de los mayores campeones de la Fórmula 1, ellos también tenían algo de arrogancia. Sacan los codos", apunta el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

Insiste en que no se ha comportado bien: "Max ha traspasado el límite en la pista en algunos momentos".

"En Brasil contra Lewis Hamilton, por ejemplo. Algunas de sus maniobras de adelantamiento a Lewis fueron demasiado agresivas", indica Brown antes del Gran Premio de Las Vegas del próximo fin de semana.

Es muy sorprendente escuchar a Brown hablando así de Max cuando se están jugando el título. Aunque el neerlandés se ha alejado considerablemente, a 49 puntos, siempre se le debe tener en cuenta.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón no se cansa de echar balones fuera y asegura que "no tenía previsto acudir al CECOPI": "Mi ubicación geográfica no es relevante"
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. Margarita Robles denuncia un ataque israelí contra soldados españoles de la ONU en Líbano: "Israel trató de justificarlo"
  4. El PP tacha de "paripé" e "improvisación" su reunión con Hacienda para negociar el techo de gasto
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Varios heridos en un accidente múltiple con un camión y un autobús implicados en Collado Villalba, Madrid