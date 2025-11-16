Ahora

Visita a León XIV

La Conferencia Episcopal Española se reune este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz

Los detalles Esta visita confirmada desde agosto se produce una semana después de haberse conocido que se está investigando a Rafael Zornoza por un presunto delito de abusos sexuales.

El papa León XIV ofrece su primer rezo desde el balcón central de San Pedro.El papa León XIV ofrece su primer rezo desde el balcón central de San Pedro.Reuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) visitará este lunes en el Vaticano al papa León XIV en un encuentro que habían solicitado los obispos españoles tras el nombramiento del nuevo pontífice en mayo y que se confirmó para esta fecha el pasado mes de agosto.

Esta audiencia ha obligado a retrasar el inicio de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, prevista para este lunes, al martes 18 de noviembre, según han confirmado fuentes de la CEE, que han detallado que este tipo de visitas son "habituales" cuando hay un nuevo papa.

Esta visita confirmada desde agosto se produce una semana después de haberse conocido que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ya ha reconocido con "dolor" que el hecho de que el Vaticano haya abierto esa investigación "concede una verosimilitud a la acusación" de abusos sexuales a un menor, aunque ha pedido respetar la presunción de inocencia.

Durante la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre, los obispos conocerán el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA), publicado el pasado septiembre y en el que se informa de que en el último año se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral.

La delegación que visitará este lunes a León XIV está integrada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo; y el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.

Completan la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez llega a su segundo aniversario de investidura con Junts fuera del bloque que lo llevó a la Moncloa
  2. Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía a las puertas de su juicio
  3. ¿Y ahora qué? Los dos indicios a los que se agarra la acusación y que podrían convertir en culpable al fiscal general
  4. El juez Peinado avanza en la causa contra Begoña Gómez y toma declaración como investigada a la secretaria general de Presidencia
  5. Los precios de los alimentos, disparados: los huevos han subido un 22,5%, el café un 19% y la carne de vacuno un 18%
  6. Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo: un presunto estrangulamiento y un compañero de la residencia detenido