Varios heridos en un accidente múltiple con un camión y un autobús implicados en Collado Villalba, Madrid

Los detalles El conductor del camión y una pasajera del autobús han resultado heridos graves. Tanto ellos como otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta han sido trasladados al hospital.

Un accidente de tráfico en Collado Villalba, Madrid, ha dejado 24 heridos tras un choque entre un camión, un autobús y una furgoneta en el kilómetro 37,900 de la A-6. El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas en dirección salida de Madrid. Dos personas resultaron gravemente heridas: el conductor del camión y una pasajera del autobús, quienes fueron trasladados a hospitales junto con otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas moderadas. Además, 18 personas sufrieron heridas leves y están siendo evaluadas por el Summa 112 en el lugar del accidente.

Un accidente de tráfico en Collado Villalba, Madrid, ha dejado 24 personas heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado. El siniestro se ha producido por un alcance entre un camión, un autobús y una furgoneta, ocurrido en el kilómetro 37,900 de la A-6.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han indicado a EFE que el accidente ha tenido lugar en torno a las 08:30 horas en sentido salida de Madrid.

Como consecuencia del alcance han resultado heridos graves el conductor del camión y una pasajera del autobús, que han sido trasladados a hospitales, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado.

Otras 18 personas han sufrido heridas leves y están siendo evaluadas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112.

