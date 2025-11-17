Mazón no se cansa de echar balones fuera y asegura que "no tenía previsto acudir al CECOPI": "Mi ubicación geográfica no es relevante"

El contexto Carlos Mazón apuntala su defensa de eludir cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de la DANA. A preguntas de Oskar Matute, el president en funciones asegura que "no se podía actuar de otra manera con la información que había".

En su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA, Carlos Mazón ha defendido su gestión durante el evento del 29 de octubre de 2024, manteniendo sus argumentos de más de un año. Aseguró que no tenía previsto acudir al CECOPI y que "era muy difícil actuar de otra manera con la información que había", refiriéndose al desmentido "apagón informativo". Comparó su actuación con la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien tampoco modificó su agenda durante una alerta roja en Letur. Ante preguntas de Oskar Matute, Mazón reafirmó su postura, indicando que su ubicación geográfica "no es relevante".

Lejos de arrojar respuestas claras o de reconocer cualquier tipo de error en su gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón ha mantenido los argumentos que ha mantenido durante más de un año, llegando a asegurar que, por tener, no tenía ni siquiera "previsto acudir al CECOPI".

En su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA celebrada en el Congreso de los Diputados, el president en funciones ha defendido que "era muy difícil actuar de otra manera con la información que había", aludiendo al bulo ya desmentido del supuesto "apagón informativo", llegando a asegurar que "no había información del barranco del Poyo.

"No es lo mismo una alerta roja en Letur, donde hubo seis fallecidos y donde tampoco modificó su agenda el presidente de Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page). Él no fue al CECOPI y yo sí fui al CECOPI. Y le voy a decir algo: no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente... Porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión", ha afirmado Mazón.

Ante preguntas de Oskar Matute, Mazón se ha "ratificado" en ese supuesto "apagón informativo", con el diputado de EH Bildu preguntándole: "¿Nadie le aconsejó que siguiera el consejo de la universidad oeste de la diputación y cancelara su agenda habitual? ¿Nadie de su partido o el PP le dijo que estaba actuando mal? ¿Usted de qué gente se rodea?". Como parte de sus respuestas, Mazón ha comentado que su "ubicación geográfica no es relevante".

Previamente, Mazón ha defendido que ha sido "el único" que ha hecho autocrítica. Sin embargo, sigue utilizando el argumentario que leyó en la comisión de Les Corts con el que intenta desviar las responsabilidades, tanto al Gobierno central como a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Ojalá hubieran llegado antes las fuerzas de seguridad del Estado", dice Mazón, obviando que enviaron la alerta a la población cuando ya había decenas de muertos.

