Telefónica presentará un ERE en siete empresas del grupo sin precisar el número de afectados

Telefónica ha comunicado a los sindicatos su plan de iniciar siete despidos colectivos en diversas empresas del grupo, sin detallar aún el número de trabajadores afectados. Los ERE impactarán a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, así como a Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. Las cifras se concretarán en reuniones programadas para el 24 y 25 de octubre. UGT ha expresado su rechazo a estos planes, exigiendo negociaciones para extender los convenios colectivos hasta 2030. El sindicato insiste en la voluntariedad como eje central y descarta acuerdos parciales.

Telefónica ha anunciado a los sindicatos su intención de iniciar siete procedimientos de despido colectivo en otras tantas empresas del grupo, aunque de momento no les ha ofrecido datos sobre los trabajadores que estarán afectados, según han informado fuentes sindicales este lunes.

Los expediente de regulación de empleo (ERE) afectarán a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

De momento no se han adelantado cifras y los datos se concretarán en las reuniones que mantendrán el día 24 para el caso de las tres empresas que conforman la operadora en España y el 25 para el resto de unidades.

Tras recibir la comunicación formal que activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras cumpliremos con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociaremos de buena fe, desde el diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el Grupo.

Desde UGT han trasladado a las distintas Direcciones "su rechazo a estos nuevos planes", los cuales creen que "recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo". "Hemos exigido, además, la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales", añaden en un comunicado.

Del mismo modo, el sindicato descarta acuerdos parciales por empresa y subraya que no respaldará ningún ERE en el Grupo Telefónica sin asegurar el futuro de todas las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía, lo que incluye la extensión de los diferentes convenios hasta 2030 y condiciones dignas y homogéneas para todo el personal afectado. "El sindicato insiste en que la voluntariedad debe ser el eje central de cualquier proceso de salidas y señala como referencia el modelo acordado en 2024 para TdE, TME y TSOL", añaden.

