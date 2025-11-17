Mazón comparece en el Congreso, en directo | Carlos Mazón responde en la Cámara Baja sobre su gestión de la DANA obligado a decir la verdad

Carlos Mazón da explicaciones sobre su gestión de la DANA en el Congreso

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, abrirá este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes. El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustitituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares. No obstante, el acuerdo entre las dos formaciones que tienen la llave para decidir quién releva a Mazón tras su dimisión aún no ha sido cerrado definitivamente.