El 'vacile' de Nico Hülkenberg a Carlos Sainz en medio de los rumores sobre su fichaje por Audi

El piloto alemán se ha mostrado sarcástico acerca de la posible incorporación de Sainz a la escudería estadounidense, debido al estado de los contratos de los pilotos.

El futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 continúa siendo incierto. El piloto español no está satisfecho con el rendimiento de Williams esta temporada y podría dar por concluido su contrato en diciembre si le llega una oferta de un equipo más competitivo.

En las últimas semanas, los rumores sobre su posible fichaje por Audi F1 han aumentado debido a las supuestas conversaciones que habrían mantenido tanto Sainz como su padre con los directivos de la escudería estadounidense. Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial ningún contacto entre ambas partes.

Ante los crecientes rumores sobre su posible incorporación a Audi en 2027, Nico Hülkenberg, piloto de la marca norteamericana, se ha mostrado sarcástico acerca de la situación de la escudería, la cual cuenta con dos pilotos con varios años de contrato vigente.

"Leí algunos rumores relacionados con Carlos. El asiento de piloto reserva está disponible, pero dudo que le interese. Es el típico ruido de la Fórmula 1 antes del verano. De hecho, sé que el equipo está muy contento tanto con Gabi como conmigo", comentó de forma sarcástica el alemán en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, el piloto de Audi reiteró la satisfacción del equipo en el desempeño de sus corredores y recalcó la situación actual. "Estamos empezando, este es el primer año del proyecto y, además, los contratos están muy claros", concluyó Hülkenberg.

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