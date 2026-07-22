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La otra cara del Mundial

Un título que vale mucho más que una estrella: la economía española podría crecer en 4.000 millones por el segundo Mundial de la Roja

El dato El informe 'The effect of winning the FIFA World Cup' estima que la economía española crecerá un 0,48% más de lo previsto en lo que queda de 2026 gracias al impacto de la Copa del Mundo.

Un título que vale mucho más que una estrella: la economía española podría crecer en 4.000 millones por el segundo Mundial de la Roja
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España vuelve a estar en la cima del 'planeta fútbol'. La victoria de la Selección el pasado domingo frente a Argentina dio a la Roja su segundo Mundial, pero la repercusión de este hito histórico va mucho mas allá de lo deportivo. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 vale mucho más que una estrella en el pecho, y la economía española lo va a notar, y no precisamente poco, en este 2026.

En los próximos seis meses, el producto interior bruto (PIB) de España podría crecer casi medio punto debido al título logrado por el combinado de Luis de la Fuente en Nueva York, lo que se traduce en unos 4.000 millones de euros más que estarán en circulación en nuestro país.

El principal motivo es el empujón que un hecho histórico como este genera para la 'Marca España'. La imagen de nuestro país en el exterior gana prestigio y confianza, y eso lleva a nuestras empresas a alcanzar más y mejores acuerdos comerciales. Así lo indica el informe 'The effect of winning the FIFA World Cup', que estima que la economía española crecerá un 0,48% más de lo previsto en lo que queda de año.

El otro gran beneficiado son las empresas turísticas españolas, que llevan el triunfo del césped a la bolsa. En 2010, las dos principales compañías españolas del sector notaron un repunte en los mercados que duró más de tres semanas tras el famoso gol de Andrés Iniesta a los Países Bajos en Sudáfrica.

Pero los efectos no solo los notan las grandes empresas. En los bares, el consumo ha aumentado un 66% en el último mes, y en buena medida se debe a la gran afluencia de público que se ha producido durante los ocho partidos de la Roja en el Mundial. Del mismo modo, la venta de camisetas y televisiones se ha disparado desde principios de junio.

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