¿Teme Martín un boicot en Aprilia? Atención a la duda de Jorge tras su fichaje por Yamaha

El piloto español ha mostrado su confianza en Massimo Rivola de cara a poder luchar por el título, a pesar de las peleas internas, su marcha al equipo japonés y la oportunidad de Bezzecchi.

Jorge Martín podría volver a ser campeón del mundo este año. El piloto español está firmando una buena campaña, después de un 2025 agónico en el que se sometió a varias operaciones y sufrió varias lesiones. A pesar de ello, su calvario ha terminado y ahora podría poner la guinda a una remontada personal.

Para ello, el madrileño deberá luchar contra Marc Márquez por el título en medio de una temporada en la que ha confirmado su salida de Aprilia y se han generado dudas acerca de un favoritismo en beneficio de su compañero, Marco Bezzecchi.

"Hace seis meses habría sido impensable pensar que hoy estaría en esta posición en la clasificación general. Físicamente estoy bien, hay algo que mejorar, pero estoy mejorando paso a paso. En general, puedo jugar en la pista", reflexiona Martín, en relación con el fatídico año pasado que vivió en una entrevista para 'Motosprint'.

Jorge ha dedicado una parte de la entrevista a Massimo Rivola, jefe de Aprilia, al cual considera como un segundo padre. "La comparación con un padre es apropiada. El año pasado yo quería irme de Aprilia y él quería que me quedara. Hubo enfrentamientos, pero decidimos seguir juntos y las cosas fueron mejorando", añade el piloto.

Por último, a pesar de los enfrentamientos internos y sus dudas sobre si habría un boicot en su contra al haber firmado por otro equipo, Martín ha mostrado su confianza en Rivola. "Creo que el objetivo de Massimo es ponerme en condiciones de ganar. Estoy tranquilo porque sé que hará todo lo posible para permitírmelo", concluye el campeón del mundo.

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