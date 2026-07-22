Nil Ojeda pide "perdón" por su campaña de rebajas al 99% si España ganaba el Mundial: "Llevábamos tiempo sin liarla"

La tienda 'online' de Nil Ojeda, Milfshakes, promocionó una oferta que dejaba todo el material a la venta al 99% de descuento si España ganaba el Mundial. FACUA interpuso una denuncia por publicidad engañosa.

Milfshakes se presenta como un "concepto artístico basado en la aleatoriedad" con campañas que se han viralizado mucho entre los más jóvenes. La que más, la última: el día del España-Argentina en la final del Mundial, la tienda 'online' del conocido 'youtuber' Nil Ojeda anunció que ponía "toda la web" al 99% de descuento. "Sólo si gana España", claro. Y España ganó. Pero aquí empezaron las denuncias: muchos usuarios empezaron a ver que el catálogo completo había desaparecido y que sus únicos productos disponibles tenían precios que se habían inflado de tal manera que, aplicando ese descuento del 99%, se quedaban en los habituales de sus productos.

A raíz de estas denuncias, FACUA-Consumidores en Acción denunció la tienda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por publicidad engañosa. Según explica la organización, para que ese 99% hubiera sido real, "el menor precio los 30 días anteriores debería haber sido de 3.000 euros", cantidad que se presentaba como "precio original". Pero ese nunca fue el precio de esta ropa.

Si bien la tienda dejó de estar disponible temporalmente, en estos momentos se pueden comprar camisetas desde 19,69 euros —rebajadas de los 29,69 originales— y el precio más frecuente es el de camisetas a 29,49 euros, rebajadas de su precio original de 34,69 euros. Horas después de que FACUA informara de la denuncia interpuesta a la empresa de Ojeda, él mismo salió a dar una pequeña explicación sobre el "momento campaña" de Milfshakes.

Sin "entrar en debates", Nil Ojeda aseguró querer "dar la cara" y "asumir responsabilidades", reconociendo que esta campaña se les había ido de las manos, porque de las "cosas diferentes" que han hecho desde Milfshakes, esta campaña "se viralizó" y llegó a mucha más gente de su comunidad habitual. "En nuestra cabeza sonaba espectacular", asegura en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. Hay que decir que un día antes de la denuncia de FACUA, Milfshakes bromeaba en sus redes hablando de la expulsión de la empresa de "la persona a la que se le ocurrió la idea del 99% en toda la web". "Merecido sinceramente".

"Esta era una campaña para dar que hablar. Y ha dado que hablar... pero no de la manera que esperaba", señala en su vídeo. "A quien os gustara la camiseta del fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos. Y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón", ha señalado. "Llevábamos tiempo sin liarla tanto", cierra el vídeo, antes de anunciar algo para que lo que, cree, los miembros de su comunidad no están "preparados".

Después de la victoria de España, muchos usuarios se fueron a su web. "Una marca promete poner toda la web al 99%. Para cumplir, quita todos sus productos y pone a la venta una única camiseta a 3.000 euros. ¿Qué opináis de la jugada de Milfshakes?", preguntaba Diego Domingo en X. La respuesta de la empresa: "¿Sinceramente? Son unas ratas de flipar". Esto fue precisamente lo que ocurrió: el catálogo de la tienda, ahora disponible de nuevo, desapareció para mostrar una pequeña selección de productos: una serie de camisetas relacionadas con la victoria de España en el Mundial.

"Lo de la 'promo' del 99% de Milfshajes ocultando todo el catálogo real y poniendo camisetas falsamente infladas a 3.000 euros no es ninguna broma ni marketing divertido: es publicidad engañosa y una práctica 100% ilegal según la ley de consumo", escribía otro usuario en redes.

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