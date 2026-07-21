Novedades en el caso de Isak Andic: una mujer habría acompañado a Jonathan a Montserrat días antes de la caída de su padre

Los detalles La mujer, colaboradora de la terapeuta de Jonathan, ha contado que contactó con él para mostrarle esa ruta y que el hijo del fundador de Mango le explicó que quería llevar a su sobrina como regalo, en ningún momento le habló de su padre.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha dado un giro con el testimonio de una mujer que acompañó a su hijo Jonathan a Montserrat poco antes de la caída fatal de su padre. Esta mujer, extrabajadora de la terapeuta familiar de Jonathan, ha declarado ante los Mossos d'Esquadra que realizó dos veces el camino junto a Jonathan. Solía guiar a pacientes en rutas recomendadas por la terapeuta para confrontar conflictos. Según ella, Jonathan le comentó que quería llevar a su sobrina como regalo, sin mencionar a su padre, con quien recorrió la ruta días después.

Novedades en la investigación de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango. Según ha revelado 'El Periódico', hay una mujer que ha declarado ante los Mossos d'Esquadra que habría acompañado a Jonathan Andic a Montserrat pocos días antes de la caída de su padre. Esta mujer sería una extrabajadora de la terapeuta familiar.

Pocos días antes de que el dueño del imperio Mango cayera por un precipicio, Jonathan —su hijo y principal acusado de su muerte— realizó dos veces el camino que lleva hasta ahí. Lo hizo en compañía de una mujer, según ha contado ella misma ahora a los Mossos y ha desvelado 'El Periódico'.

Este es un testimonio clave porque esta mujer, esta guía, era colaboradora de la terapeuta de Jonathan y llevaba tiempo queriendo colaborar con la justicia, según ha dicho.

Solía proporcionar a algunos pacientes de la psicóloga ecuatoriana rutas donde pudieran realizar las técnicas de confrontación, así las llamaban, que la terapeuta le recomendaba para solucionar sus conflictos.

En esta nueva pieza del caso la guía ha contado también que contactó con Jonathan para mostrarle esa ruta a la que fueron en el coche de él y que el hijo de Isak Andic le explicó que quería llevar a su sobrina como regalo.

En ningún momento le habló de su padre, con el que acabaría recorriendo muy pocos días después esa ruta por Monserrat de la que Isaac Andic nunca volvió.

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