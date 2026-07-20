Julio Suárez desvela cuánto costó la botella de vino que se bebieron Llorente y Ferrán Torres tras ganar el Mundial

"Seguramente estuviese bueno por el precio", afirma Julio Suárez, que entre otras curiosidades sobre la celebración de los jugadores de España tras ganar el Mundial, desvela que Llorente y Ferrán Torres disfrutaron de una exclusiva botella de vino.

El periodista Julio Suárez ha estado siguiendo a España durante todo el Mundial y hoy explica en Más Vale Tarde algunas curiosidades del viaje de vuelta de la selección tras imponerse a Argentina.

Entre los problemas para conciliar el sueño de Luis de la Fuente por la fiesta de los jugadores en el avión, con Lamine Yamal y Nico Williams como principales animadores, o las bromas con Gavi tras su encontronazo con los jugadores argentinos, desvela otro detalle.

Julio explica que Marcos Llorente y Ferrán Torres se bebieron un botella de vino de 2.000 euros. "Seguramente estuviese bueno por el precio", comenta el periodista.

Es conocida la afición de Marcos Llorente por el vino, después de que el jugador de la selección española protagonizara una polémica en redes sociales después de beberse una botella de 22.000 euros.

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