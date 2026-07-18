Carlos Sainz, resignado ante la cruda realidad de Williams: "Salir de la Q1 es tu buen día"

El '55' hace balance de la clasificación y pese a mostrarse contento con la evolución positiva del coche, sigue sin dar respuestas a algunos comportamientos del monoplaza.

Carlos Sainz se rinde ante otra clasificación con sabor amargo. El español superó el primer corte, pero después sucumbió en la Q2 clasificando en decimoquinta posición, que será un lugar más por la sanción que tiene el Red Bull de Isack Hadjar.

Su rendimiento en los libres hacía presagiar lo peor, no obstante, la leve mejoría en quali ha resultado efectiva porque los mecánicos de Williams realizaron cambios en el 'setup': "Cambiamos muchas cosas antes de la clasificación y el coche despertó. Volví a hacer más o menos lo que llevo haciendo todo el año. Haces una buena vuelta, pasas la Q1".

En cambio, se rinde ante la dura realidad del equipo en la que luchar por estar entre los diez primeros es una auténtica quimera: "Llegas a la Q2 y, con otra buena vuelta, igual ganas a Bearman por dos milésimas. Y ese, por desgracia, es tu buen día".

El madrileño señaló la principal debilidad de su coche en el trazado de Spa-Francorchamps: "Todo estaba en el segundo sector, en todo lo relacionado con la carga aerodinámica. Por primera vez este año estaba realmente muy lejos y no entendía por qué. Cuando estás tan lejos empiezas a dudar, pero yo estaba convencido de que algo no iba bien".

Definitivamente, no se muestra optimista para la carrera del domingo, tal y como recoge 'Motorsport': "Va a ser complicado. Creo que la gestión de la energía será un gran desafío. Y la primera vuelta, subiendo Eau Rouge y Kemmel con todo lo que va a pasar allí, también será delicada".