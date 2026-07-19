Sainz, muy crítico con la adaptación de Spa a la nueva normativa de F1: "Hemos perdido bastante"

El piloto de Williams considera que no tiene nada que ver el trazado belga este 2026 con respecto a años anteriores, siendo la nueva reglamentación el objeto del problema.

El circuito de Spa-Francorchamps es una de las pistas más admiradas por los pilotos, sobre todo en clasificación. De largas rectas y curvas rápidas, el trazado supone un desafío en esta nueva reglamentación donde la gestión de la energía es capital a la hora de poder competir.

Carlos Sainz ha alzado la voz comparando la forma de afrontar la vuelta de clasificación este año con la nueva normativa, a diferencia de otros años: "Creo que nadie está disfrutando tanto de la vuelta de clasificación como lo hicimos nosotros el año pasado".

"Es evidente que hemos perdido bastante con estos coches en Spa", ha explicado el de Williams en declaraciones recogidas por 'Racing News 365'. Al ser el primer año de un nuevo reglamento, el español confía en que la normativa evolucione positivamente.

"Esperemos que el año que viene sea un paso mejor, y el siguiente otro paso mejor. Pero lo que dije es: 'Quien haya visto estas simulaciones en 2022, 2023, y luego las haya analizado y dicho: ¿Cómo podemos siquiera aceptar eso?'", ha criticado el ganador de cuatro Grandes Premios.

Spa no es un circuito que se amolde bien a la revolución que está habiendo en la Fórmula 1, pero Sainz ve el vaso medio lleno en cuanto al entretenimiento de las carreras: "Estamos teniendo carreras emocionantes. El deporte sigue creciendo. Así que es hora de seguir adelante".

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