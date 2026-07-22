Trump quiere proponer a Infantino como próximo secretario general de la ONU, según 'The New York Post'

Los detalles El presidente estadounidense, que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, estaría valorando apoyar al presidente de la FIFA como nuevo líder de las Naciones Unidas para suceder a António Guterres, cuyo mandato termina en 2027.

Donald Trump estaría promoviendo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como candidato a secretario general de la ONU, según 'The New York Post'. Trump considera que Infantino posee el respeto internacional necesario y la capacidad de unir a diversos sectores, una confianza forjada durante la organización del Mundial de fútbol en Norteamérica. La Asamblea General de la ONU elegirá en 2027 al sucesor de António Guterres, y el candidato necesitará la recomendación del Consejo de Seguridad. Durante su presidencia, Trump ha tenido una relación conflictiva con la ONU, retirando a EE.UU. de varios acuerdos y organizaciones internacionales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando la candidatura del actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Así lo ha indicado este martes el diario estadounidense 'The New York Post'.

Según fuentes del entorno del magnate citadas por el periódico, Trump cree que Infantino tiene el suficiente respeto internacional y la capacidad para aglutinar a distintos sectores de la sociedad, una confianza que se habría desarrollado durante la organización del Mundial de fútbol que EEUU ha albergado durante el último mes y medio junto con Canadá y México.

La Asamblea General de la ONU elegirá en 2027 a su próximo secretario general, puesto que el portugués António Guterres, actual máximo responsable de la organización, concluye su mandato en diciembre. El aspirante deberá contar con la recomendación del Consejo de Seguridad, en el que Estados Unidos tiene derecho de veto, para poder someterse a una investidura en el pleno.

Durante su estancia en la Casa Blanca, especialmente en su segundo mandato, Trump ha mantenido una relación distante con la ONU, cuestionando su utilidad y acusándola de operar contra los intereses de Washington. Además, ha retirado a EEUU del Acuerdo del Clima de París y ha anunciado su salida de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos.

Infantino, el nuevo 'ojito derecho' de Trump

Los lazos entre Donald Trump y Gianni Infantino se han estrechado como consecuencia de la organización de la Copa del Mundo. Durante los últimos meses, ambos dirigentes se han reunido en decenas de ocasiones, visitando el suizo el Despacho Oval y apareciendo el estadounidense en actos tan relevantes como la entrega de trofeos de la final.

De hecho, el pasado mes de diciembre, Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Infantino durante el sorteo del Mundial. Ahora, el líder republicano podría devolverle el favor al máximo responsable del fútbol mundial convirtiéndole en secretario general de la ONU en un momento en el que todo apunta a que su etapa al frente de la FIFA podría estar llegando a su fin.

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