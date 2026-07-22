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Los mejores memes sobre cómo vivió Unai Simón la final del Mundial 2026: desde tomarse un café hasta echarse una siesta

Los detalles El portero de la selección argentina tuvo que parar más tiros a puerta en la final que Unai Simón en todo el torneo. El guardamenta español tiene el récord histórico de haber jugado 650 minutos en un Mundial sin encajar un solo gol.

Meme Unai Simon en la final del Mundial.
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Las redes sociales se han llenado de memes en los que imaginan qué es lo que podría haber estado haciendo Unai Simón durante la final del Mundial 2026, y es que los argentinos apenas tuvieron ocasiones de tiros a puerta.

En uno de los vídeos que se han publicado se puede ver al portero español emocionado al comienzo del partido, hasta que poco a poco vemos cómo se va aburriendo esperando un tiro a su puerta que nunca llega.

Tras esto, se le ve echándose unos cócteles, haciendo una barbacoa, disfrutando de un masaje, una cena de picoteo y hasta una partida al FIFA.

Este es soloa uno de los memes que está protagonizado nuestro guante de oro, el hombre al que solo le han colado un gol en todo el Mundial y del que muchos están imaginando qué habrá hecho con tanto tiempo libre.

Desde pedirse un café en el que mojar unas galletas, hasta echarse una siesta o marcarse unos bailes con la anfitriona del campeonato, Shakira.

El poco trabajo que ha tenido el guardameta en todo el mundial, y apenas ninguno en la final, está siendo de lo más pariodiado estos días en las redes sociales.

De hecho, el portero de la selección argentina tuvo que parar más tiros a puerta en la final que Unai Simón en todo el torneo, que tiene el récord histórico de haber jugado 650 minutos en una Copa del Mundo sin encajar un solo gol.

Será por eso que alguno le imaginó adelantando trabajo a la Federación y bordando él mismo en la camiseta la segunda estrella que corona a España como la mejor selección del mundo durante los próximos cuatro años.

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