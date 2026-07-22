El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más devastador en España con más de 30.000 hectáreas quemadas

Imagen del incendio declarado en la Sierra Norte de Guadalajara, que ha quemado ya 29.000 hectáreas

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este miércoles las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara). A las 11:00 horas, acudirá al Puesto de Mando Avanzado de Tamajón y posteriormente realizará una declaración ante los medios de comunicación.

El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ha devastado entre 30.000 y 32.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha. Este desastre es el segundo más grave en España por superficie quemada, solo superado por el incendio de Larouco, Quiroga y Oencia en 2025, que arrasó 37.765 hectáreas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció que el Gobierno central financiará el 50% de la recuperación de la zona. En total, más de 90.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en España este año, con 21 grandes incendios registrados.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El incendio forestal de Larouco, Quiroga y Oencia, que arrasó 37.765 hectáreas, es de momento el más grave por extensión de los registrados en España en la serie histórica. El fuego se inició el 13 de agosto del año pasado y no se extinguió hasta finales de ese mes.

Por detrás del actual de la Sierra Norte de Guadalajara, como tercero en importancia de la serie histórica se sitúa el declarado en julio de 2004 en Minas de Riotinto (Huelva), ya que calcinó 29.867 hectáreas. El fuego se inició el 27 de julio y quedó extinguido el 4 de agosto. El incendio fue intencionado, pero la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al principal acusado por falta de pruebas.

El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, sigue activo y lleva arrasadas entre 30.000 y 32.000 hectáreas desde que comenzó el pasado 16 de julio, según ha informado a última hora de la tarde de este martes el director de esta emergencia, Juan José Fernández. Su origen apunta a labores agrícolas.

El incendio de La Mierla frena su avance hacia Soria pero sigue "muy lejos" de ser controlado

Este incendio se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha, por encima del ocurrido en Riba de Saelices, también en Guadalajara, en julio de 2005, que calcinó unas 13.000 hectáreas.

Más de 90.000 hectáreas arrasadas por el fuego en España

Aumentan este martes las personas evacuadas en la provincia de Guadalajara debido a los incendios, mientras se lucha contra las llamas en Teruel y Huelva, cuando son ya 90.000 las hectáreas arrasadas por el fuego en España.

En Tamajón, donde ha visitado el puesto de mando avanzado del incendio de La Mierla (Guadalajara), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Gobierno central sufragará el 50% del coste de la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras este fuego. Ha dicho que el Gobierno declarará la zona como gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil a causa de un incendio por el que el Ejecutivo ha desplazado más de 670 efectivos y más de 220 terrestres, además hay 13 medios aéreos activados.

La ministra ha señalado que este fuego es el mayor en número de hectáreas del año en la región y en España, "y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente" del país. Ha subrayado que son 90.000 las hectáreas arrasadas por los incendios, "21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año", lo que respecto a los de 2025 supone "cuatro veces más".

¿Por qué es cada vez más difícil controlar los incendios en España? "Tenemos que recuperar un paisaje tradicional del Mediterráneo"

Por otra parte, el director de la emergencia, Juan José Fernández, ha indicado que el incendio declarado el jueves en La Mierla, continúa activo, pero las operaciones progresan "de manera positiva". Ha señalado que, aunque el número de hectáreas quemadas sigue aumentando, "lo positivo es que no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante días anteriores" y ha estimado que la superficie afectada "ahora mismo" estaría entre las 30.000 y las 32.000 hectáreas.

En este contexto, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantiene las evacuaciones en Retortillo y Barcones (Soria) por la gran concentración de humo provocada por la cercanía del incendio de Guadalajara, que se mantiene a 5-7 kilómetros del límite provincial. En Guadalajara, se ha ordenado la evacuación de cinco localidades más -Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos- por el fuego originado en Selas, en el que trabajan 14 medios aéreos y una decena de medios terrestres.

Junto a Aragoncillo, ya son seis las poblaciones evacuadas por este incendio de nivel 2, al que se está desplazando la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción, que han permitido que siga sin entrar en Soria.

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha explicado que, ante la coincidencia de los incendios de Selas y de La Mierla, están viendo la evolución de ambos para organizar el dispositivo de cara a la noche del martes y la jornada del miércoles.

El incendio de Selas, en nivel 2

El incendio forestal que se ha declarado este martes en Selas (Guadalajara), donde se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción, continúa en situación operativa nivel 2 y afecta ya a unas 1.700 hectáreas de terreno.

En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el director de la emergencia en el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha asegurado que el fuego de Selas se ha iniciado "con mucha energía", en una zona "también con continuidad de monte" y "con un potencial igual, de miles de hectáreas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido