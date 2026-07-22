El grave incendio de Guadalajara, cerca de la estabilización al reducirse los frentes: "Optimismo pero con cautela"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha asegura que el trabajo se centra en "atacar focos selectivos" y reconoce que ven los trabajos de extinción con "una perspectiva más esperanzadora", aunque advierte que el jueves será "un día duro".

El incendio en La Mierla está cerca de estabilizarse, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien compareció junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este incendio, el segundo más grave en extensión en la historia de la región, ha quemado 32.000 hectáreas y obligado a evacuar 34 núcleos de población. García-Page anunció el levantamiento de la evacuación en cinco pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara, aunque otros seis permanecen evacuados. Se trabaja con cautela debido a los fuertes vientos esperados. Además, se mostró optimista respecto al incendio en Selas, que ya afecta a 2.600 hectáreas.

El incendio de La Mierla encara un "momento de estabilización" que puede llegar en las próximas horas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comparecido acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compartir las últimas novedades en la lucha contra los incendios que asolan a la región, especialmente el de la Sierra Norte de Guadalajara, que ya es el segundo más grave por extensión de la historia.

"La situación del incendio es tener los focos donde estamos trabajando. Estamos atacando focos selectivos. Vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela. El jueves va a ser un día muy duro. Quiero decirles es que este es un incendio del que podemos sentirnos orgullosos de algunos aspectos que a veces son discutibles. La eficacia ha sido tremenda", ha asegurado Page, que ha avanzado que pedirán la declaración de zona catastrófica.

Antes de esta comparecencia, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que levantará este miércoles la evacuación de cinco pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio que ha obligado a desalojar 34 núcleos de población y que ha quemado 32.000 hectáreas. Así lo ha comunicado tras la reunión a primera hora del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Tamajón (Guadalajara), donde ha reconocido que la actual situación es de "razonable optimismo" de cara a lograr estabilizar el incendio, aunque con "cautela" porque se esperan vientos fuertes en la jornada del jueves.

El presidente de Castilla-La Mancha también se ha mostrado "muy optimista" con la evolución del incendio declarado este martes en el término municipal de Selas (Guadalajara), que ya alcanza las 2.600 hectáreas. Un optimismo que, según ha dicho, permite levantar la orden de evacuación en Anchuela del Campo.

No obstante, permanecen evacuados los municipios de Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos. El incendio sigue en nivel 2 y en estos momentos 10 medios aéreos, 15 medios terrestres y 73 efectivos trabajan en las labores de extinción.

En declaraciones a los medios tras presidir en Tamajón una nueva reunión del Cecopi para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara), García-Page ha recordado que este incendio se declaró como consecuencia de un accidente donde resultó un coche incendiado.

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